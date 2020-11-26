Встреча Лаврова и президента Белоруссии проходит в Минске

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в эти минуты в Минске, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят во Дворце независимости. Российский министр прибыл в резиденцию Лукашенко сразу после встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в формате один на один.

Как ожидается, после встречи с президентом Белоруссии Лавров снова отправится в МИД республики, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.