Захарова обвинила администрации соцсетей в политической ангажированности

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская цифровая дипломатия при работе в соцсетях сталкивается с политической ангажированностью их администраций и усилением элементов цензуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем видеообращении к участникам конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия".

Захарова отметила, что цифровизация информационного пространства, с одной стороны, позволила напрямую доносить до самой широкой аудитории российские оценки, позиции, подходы в области внешней политики, а с другой - "вывела дезинформацию на новый уровень". "В связи с этим разоблачение ложной информации, которую, к сожалению, распространяют западные медиа, стало частью рутины, - указала она. - Еще одна проблема - политическая ангажированность администрации соцсетей. Фактически нам приходится действовать на недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции".

Дипломат добавила, что только за последнее время было множество таких ситуаций. "И все же мы не сдаемся. Работа в социальных сетях помогает приоткрыть границы, стимулировать прямые контакты как между странами, так и между обычными людьми, которые далеки от политики. Видим свою задачу в том числе в наведении мостов, стирании конфликтных барьеров. Это прекрасная платформа для того, чтобы сделать объективную информацию о России максимально доступной для всех", - резюмировала она.

В 2020 году социальная сеть Facebook приняла решение маркировать страницы медиа, контролируемых властями. Затем аналогичное решение приняли в Twitter, где стали маркировать учетные записи правительств и государственных СМИ. При этом в руководстве "Твиттера" заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут. В МИД РФ назвали нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации тот факт, что западные медиа, в отличие от российских, не получили соответствующей маркировки. Позднее к аналогичным мерам присоединилась и администрация Instagram. Впоследствии Захарова указала, что действия соцсетей Twitter, Facebook и Instagram в отношении российских СМИ носят скоординированный характер.

Также имели место неоднократные ограничения доступа к контенту русскоязычных СМИ на платформе YouTube. 30 октября Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ.