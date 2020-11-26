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Заксобрание Севастополя согласовало на пост замгубернатора бывшего заммэра Норильска

Николай Жигулин будет курировать сферу городского хозяйства

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя в четверг согласовали кандидатуру Николая Жигулина на пост замгубернатора, курирующего сферу городского хозяйства.

Губернатор Михаил Развожаев представил Жигулина, ранее занимавшего пост заместителя мэра в Норильске (Красноярский край), как и.о. замгубернатора 16 ноября. Перед назначением на должность кандидатуру должны согласовать депутаты заксобрания Севастополя.

"Представляю на рассмотрение законодательного собрания на должность заместителя губернатора - председателя правительства Севастополя Жигулина Николая Александровича. Николай Александрович человек профессиональный, обладает необходимым образованием и компетенциями, опытом, полученным в непростых условиях Крайнего Севера, где цена ошибки очень высока", - сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что в Севастополе работы на объектах городского хозяйства должны исполнять не только качественно и в срок, "все должно делаться еще и с оглядкой на сложившуюся городскую среду, исторические особенности города". Перед правительством стоят сложные задачи в этой сфере: решение проблемы дефицита воды и другие. "Я считаю, что Николай Александрович сможет с этими задачами справиться, и уже первые дни работы показывают, что он готов работать в команде 24 часа семь дней в неделю", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы правительства, Жигулин родился 23 сентября 1982 года в Кемерове. В 2006 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "Открытые горные работы", в 2013-м - частный вуз "Национальный открытый институт города Санкт-Петербург" по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения", в 2019 году прошел переподготовку в Норильском государственном индустриальном институте по направлению "Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством". С 2002 года он работал на предприятиях Кемеровской области, в 2013-2018 годах - заместителем начальника и начальником управления городского хозяйства администрации Норильска. С апреля 2018 по ноябрь 2020 года - заместитель главы Норильска по городскому хозяйству.

Развожаев избран губернатором на прошедших в сентябре выборах, и, согласно уставу Севастополя, он должен заново сформировать правительство города, в том числе заново назначить заместителей. Окончательно утвердить заместителей в должности губернатор может только после того, как кандидатуры согласуют депутаты заксобрания. Ранее региональный парламент уже утвердил кандидатуры пяти заместителей главы города.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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