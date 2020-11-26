Лавров передал Лукашенко, что РФ привержена договоренностям, достигнутым лидерами в Сочи

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.

"Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита", - сказал он.

"У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель - продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства", - добавил министр.

Инициативы по белорусскому обществу

Москва готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу, заявил глава МИД РФ.

"Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества, - сказал российский министр. - Как президент [России Владимир] Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого".

Лукашенко ранее не раз заявлял, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер и есть необходимость выстроить систему, которая не была бы завязана на личности президента.

В этой связи президент республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции Белоруссии.

Ситуация в Европе

Сергей Лавров заявил, что обсудит в Минске угрозы в Евроатлантике в связи с выходом США из договоренностей по контролю над вооружениями.

"Конечно же, мы сегодня будем проводить очередное ежегодное заседание совместной коллегии, где рассмотрим ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, в Европе, Евроатлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле над вооружениями", - сказал российский министр на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Но на заседании [совместной] коллегии у нас главная задача будет обеспечить конкретные договоренности по реализации нашей совместной программы согласованных действий в области внешней политики, которую вы с президентом [РФ Владимиром] Путиным утвердили и которая является дорожной картой для наших повседневных усилий с нашими белорусскими друзьями. Мне поэтому очень приятно, что вы в очередной раз принимаете нас перед этим важным событием и нам ваши оценки, конечно же, будут весьма и весьма полезны", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

Враждебное отношение

Страны Запада демонстрируют враждебное отношение к России и Белоруссии, активно пытаются влиять на внутренние процессы этих двух государств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом - НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", - сказал он.

Министр указал, что на Западе принимаются документы "для продвижения демократии". "Такой уже есть по России, сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Мы воспринимаем это спокойно, у нас есть Союзное государство, нам есть, чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств", - подчеркнул Лавров.

Союзнические связи

Россия и Белоруссия привержены всем договоренностям, достигнутым на высшем политическом уровне, и придерживаются курса на укрепление союзнических и стратегических связей во всех областях.

"Мы только что завершили беседу у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей - союзнических, стратегических - во всех областях", - отметил Лавров.

По его словам, на встрече стороны обсуждали вопросы внешнеполитического сотрудничества и реализацию Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы. "И сегодня мы будем с учетом тех оценок, которые были высказаны на беседе у президента, проводить совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Российский Федерации и Республики Беларусь. Для нас - дипломатов - это важнейшая составляющая нашей совместной работы, в дополнение к ежегодным обменам визитами министров иностранных дел", - добавил глава МИД.

Он указал, что подобные механизмы существуют практически в каждой сфере межгосударственного сотрудничества, в том числе и в культурной. "Сегодня, буквально как только мы завершим нашу работу, состоится совместное заседание коллегий министерств культуры, что тоже очень важно, чтобы продвигать контакты между людьми, гуманитарные обмены. Мы это активно поддерживаем", - сказал глава МИД РФ.

Интеграция в многосторонних структурах

Лавров отметил, что Россия высоко ценит вклад Белоруссии в дело продвижения интеграции в многосторонних структурах.

"Белоруссия председательствует в ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции", - сказал он.

Как указал министр, следующим этапом будет председательство Белоруссии в СНГ. "Обменялись мнениями о тех приоритетах, как будем продвигаться дальше с нашими друзьями. Мы их поддерживаем и считаем, что все это пойдет на пользу нашему сотрудничеству в рамках СНГ", - подчеркнул Лавров.