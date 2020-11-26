Депутаты гордумы избрали главой Ижевска действующего мэра Олега Бекмеметьева

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ижевска на сессии в четверг избрали главой Ижевска действующего мэра Олега Бекмеметьева.
Нового главу муниципалитета выбирали в связи с прошедшими в сентябре выборами депутатов городской думы, на которых политическая партия "Единая Россия" набрала 39,27% голосов. Количество одномандатных округов было увеличено с 21 до 25, в них избиралось по одному депутату. Еще 10 членов городского представительного органа избирались по партийным спискам.
В голосовании приняли участие 34 депутата. За Бекмеметьева проголосовали 31 человек, двое - за начальника управления экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии Евгения Леонтьева, один бюллетень был признан недействительным. "Признать по итогам тайного голосования избранным главой муниципального образования "Город Ижевск" Бекмеметьева Олега Николаевича", - сказала председатель счетной комиссии Мария Бобылева.
Бекмеметьев занимает свой пост с 19 октября 2018 года. Программа вновь избранного мэра называлась "Люди - в центре внимания", в ней глава города обратил внимание на 14 направлений, среди которых городская среда, спорт, ЖКХ, образование, культура, малый и средний бизнес. Леонтьев в своем выступлении сделал акцент в том числе на развитии человеческого капитала, экономическом развитии города, туристической отрасли и индустрии гостеприимства. Также он предложил заключить договор о межмуниципальном сотрудничестве с Завьяловским районом, который граничит с Ижевском.
Ранее конкурсная комиссия, состоящая из 12 человек, выбрала двух кандидатов на пост главы Ижевска - действующего руководителя муниципалитета Олега Бекмеметьева и начальника управления экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии Евгения Леонтьева. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность изначально подали семь человек.