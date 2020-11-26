Депутаты гордумы избрали главой Ижевска действующего мэра Олега Бекмеметьева

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ижевска на сессии в четверг избрали главой Ижевска действующего мэра Олега Бекмеметьева.

Нового главу муниципалитета выбирали в связи с прошедшими в сентябре выборами депутатов городской думы, на которых политическая партия "Единая Россия" набрала 39,27% голосов. Количество одномандатных округов было увеличено с 21 до 25, в них избиралось по одному депутату. Еще 10 членов городского представительного органа избирались по партийным спискам.

В голосовании приняли участие 34 депутата. За Бекмеметьева проголосовали 31 человек, двое - за начальника управления экономического развития администрации Завьяловского района Удмуртии Евгения Леонтьева, один бюллетень был признан недействительным. "Признать по итогам тайного голосования избранным главой муниципального образования "Город Ижевск" Бекмеметьева Олега Николаевича", - сказала председатель счетной комиссии Мария Бобылева.