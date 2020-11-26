Песков: идея сбора подписей перед выборами в ГД через сайт госуслуг нуждается в проработке

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сформулированной позиции по поводу возможности использования портала государственных услуг для сбора подписей перед выборами в Госдуму у Кремля пока нет, эту идею сначала должны проработать эксперты. Об этом сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-то сформулированной позиции, - отметил он. - Перед тем, как она появится, должно быть какое-то экспертное обсуждение".

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в середине октября заявляла о неуверенности в том, что комиссия будет готова к тотальному внедрению дистанционного электронного голосования к выборам в Госдуму, так как нужно решить еще много проблем, которые связаны в основном с безопасностью системы онлайн-голосования.