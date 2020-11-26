Песков: отсутствие поздравлений Путина Байдену неверно трактовать неприятием его победы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кремль считает неверной трактовку отсутствия поздравления избранному лидеру США неприятием со стороны президента России Владимира Путина победы Джозефа Байдена и желанием дождаться оспаривания Дональдом Трампом результатов голосования. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно неверная трактовка, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - Президент поздравит избранного президента США своевременно - после того, как будут подведены итоги выборов". "Никакие итоги выборов пока не подводились", - напомнил он.

"Когда это завершится, президент России своевременно поздравит своего будущего коллегу", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что поздравления, которые уже направили в США лидеры других стран, никак не влияют на планы Путина.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.