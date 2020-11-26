Губернатор Рязанской области Николай Любимов возглавил реготделение "Единой России"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Делегаты конференции Рязанского регионального отделения "Единой России" поддержали кандидатуру губернатора Николая Любимова на должность секретаря реготделения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе партии.

23 ноября президиум генсовета партии возложил на Любимова исполнение обязанностей секретаря регионального отделения "Единой России".

"Кандидатуру Николая Любимова на должность секретаря регионального отделения "Единой России" поддержало большинство делегатов конференции", - сказали в пресс-службе.

Перед рассмотрением вопроса об избрании секретаря участники конференции досрочно прекратили полномочия предшественника Николая Любимова на этом посту. Лидером рязанских единороссов на протяжении более чем 12 лет был председатель облдумы Аркадий Фомин.

В 2017 году на выборах губернатора Николай Любимов выдвигался от "Единой России", в 2020 году возглавлял партийный список на выборах депутатов Рязанской областной думы.