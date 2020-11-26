{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров назвал важной координацию действий с Белоруссией по вопросам евразийской интеграции

Он отметил, что на это нацелен проект стратегических направлений Евразийской экономической интеграции до 2025 года

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия отмечает важность сотрудничества с Белоруссией по вопросам реализации концепции Большого евразийского партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Еще один важный вопрос нашего заседания связан со строительством на основе концепции Большого евразийского партнерства, открытого для всех государств и межгосударственных объединений Евразийского континента. Одной из несущих опор такого партнерства призвано служить сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он. - Отмечаем, что координация действий с белорусскими коллегами, которые сейчас председательствуют в ЕАЭС, в рамках такого курса уже налажена. Считаем это направление важным с учетом тех возможностей, которые открывает стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой и которые необходимо использовать в наших общих интересах".

"На это нацелен проект стратегических направлений Евразийской экономической интеграции до 2025 года, который представлен на утверждение Высшего Евразийского экономического совета", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Лавров: РФ поддержит Белоруссию в ее стремлении участвовать в миротворческих миссиях ООН
Он также подчеркнул, что Россия и Белоруссия поддерживают повышение роли ОДКБ в обеспечении стабильности и безопасности в мире
Читать полностью