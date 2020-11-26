Лавров: РФ поддержит Белоруссию в ее стремлении участвовать в миротворческих миссиях ООН

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать Белоруссию по вопросу о наращивании участия сил республики в миротворческих операциях ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Знаем о заинтересованности белорусских коллег в наращивании участия в миротворческих миссиях ООН, будем всячески это поддерживать", - отметил министр.

"Помимо национальных усилий нам следует активнее задействовать миротворческий потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - добавил Лавров. Он отметил, что создание условий для подключения сил организации в операции ООН по поддержанию мира "является одним из приоритетов нынешнего российского председательства в ОДКБ". По его словам, российская сторона совместно с секретариатом ОДКБ активизировала проработку соответствующих вопросов с ООН, а также приступила к адаптации нормативно-правовой базы организации для регистрации коллективных сил в системе готовности миротворческого потенциала ООН.

"Признательны белорусским друзьям за оперативное согласование соответствующих документов, которые, надеемся, скоро будут утверждены уставными органами ОДКБ. И в целом рассчитываем, что проделанная работа позволит приступить к формированию совместного подразделения стран ОДКБ, которое внесет вклад в международные миротворческие усилия", - указал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия поддерживают повышение роли ОДКБ в обеспечении стабильности и безопасности в мире.