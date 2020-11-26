Лавров: Россия хочет разобраться, стоит ли вести дела с структурами ЕС в их нынешнем виде

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия в нынешней ситуации думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг в ходе своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал министр.

Он отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. "Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - указал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что многие страны Евросоюза неспособны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы". "Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран второго сорта, сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено наряду с Азербайджаном и Арменией, относят и Беларусь", - добавил он.