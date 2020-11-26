Лавров: РФ не будет против участия Китая в переговорах по вооружениям при согласии Пекина

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не будет возражать против подключения Китая к многосторонним переговорам по вооружениям, если Пекин сам согласится на это. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Если и когда американцы убедят Китай подключиться к многосторонним переговорам, мы не будем возражать. Мы в таких переговорах готовы участвовать, если КНР добровольно с этим согласится, но уговаривать Пекин за американцев из-за их прихоти мы, конечно, не собираемся", - сказал министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия не будет иметь ничего против, но решать должен Китай. "Если Китай, как он сам не раз публично заявлял, не собирается подключаться к переговорам с Россией и США, учитывая, что его ядерный арсенал на порядок меньше, чем соответствующие арсеналы Москвы и Вашингтона, мы такую позицию уважаем", - информировал он.

При этом, продолжил министр, если многосторонний формат в разоруженческих делах в переговорах по контролю над вооружениями создадут, РФ будет настаивать, чтобы к нему подключились и французы, и англичане. "Когда мы сказали об этом американцам, они замахали руками и стали говорить: "Это наши союзники, и мы за них ручаемся". Именно потому, что они союзники США, мы хотели бы видеть их за столом переговоров, если таковые обретут многосторонний характер", - добавил он.

Глава МИД РФ пояснил, что абсолютно враждебная доктринальная линия Вашингтона по отношению к России не может не вызывать вопросов о мотивах союзников США, будь то в Европе или в Азии. "Когда они заключают военный союз со страной, объявляющей нас враждебным государством, конечно, мы должны делать выводы и в отношении этих союзников", - отметил он.