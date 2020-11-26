Лавров: Россия не видит, как всерьез договариваться с Трампом по контролю над вооружениями

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия не видит, как можно сейчас договариваться с администрацией действующего президента США Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Сейчас с администрацией Трампа я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем-то касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями", - сказал он.

"Мы не знаем, какая придет следующая администрация, какие у нее будут установки, там еще окончательно результаты не объявляют, - указал Лавров. - Но уже начался процесс передачи дел, ознакомления с материалами. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.