Лавров назвал полной ложью сообщения о контактах РФ с белорусской оппозицией

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями.

"Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - добавил министр.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции для передачи власти. Многие лидеры оппозиции, опасаясь преследований, выехали за рубеж.

Латушко в 2002-2008 годах был послом Белоруссии в Польше, затем - во Франции, Испании и Португалии. В январе 2019 года он был освобожден от должности посла, а в марте стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, откуда был со скандалом уволен в августе после того, как поддержал протесты несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии. После образования Координационного совета белорусской оппозиции Латушко вошел в его президиум, однако вскоре выехал из Белоруссии в Польшу.