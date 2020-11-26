Госсовет Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана в четверг отклонили проект поправок в закон о местном самоуправлении, устанавливающий прямые всеобщие выборы главы Казани.

Согласно уставу города, мэр Казани избирается городской думой из своего состава тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

"Подготовлен проект постановления: отклонить проект закона о внесении изменений в статью 24 закона республики "О местном самоуправлении", внесенный депутатом [Артемом] Прокофьевым", - сказал перед голосованием республиканского парламента председатель госсовета Фарид Мухаметшин. Предложение профильного комитета было поддержано большинством голосов.

Как пояснил перед началом голосования председатель комитета Государственного совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, федеральным законодательством установлено несколько возможных вариантов избрания главы муниципального образования: либо он избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии по результатам конкурса.

"Мнение большинства членов нашего комитета - действующее нормативно-правовое регулирование порядка избрания глав муниципальных образований республики... позволяет эффективно управлять территориями при осуществлении местного самоуправления", - сказал Хабибуллин.