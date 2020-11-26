Путин прибыл в Саров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области, где посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Кадры прибытия главы государства показал в четверг телеканал "Россия-24". Эту поездку Путин был вынужден отметить накануне из-за нелетной погоды.

Сегодня он планирует ознакомиться с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом". У главы государства также запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее уточнял, что в Сарове у главы государства будет "достаточно насыщенная программа". По его словам, "президент будет на лазерном полигоне [Российского] федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки". Кроме того, Путину будет презентован проект "Большой Саров". В силу специфики города также будет много закрытых мероприятий, добавил представитель Кремля.

Как ожидается, из Сарова Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе, где проживают почти 76 тыс. человек, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с закрывшегося в 2005 году предприятия "Усольехимпром". Как отмечал Песков, Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их под своим контролем.

В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй - в феврале 2012 года.