Жириновский отметил высокий уровень руководства Хабаровской гордумой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг провел встречу с председателем Хабаровской городской думы Михаилом Сидоровым, он отметил высокий уровень руководства городским парламентом и ведущую роль фракции либерал-демократов, в которую входит и председатель, и большинство депутатов.

"Сегодня состоялась встреча руководителя фракции ЛДПР в Госдуме В. В. Жириновского с председателем Хабаровской городской думы, депутатом ЛДПР М. В. Сидоровым. Они обсудили законотворческие вопросы Государственной думы и Хабаровской городской думы. В частности, Михаил Сидоров озвучил ряд пожеланий по работе фракции ЛДПР в гордуме Хабаровска, чтобы усилить доверие избирателей к депутатам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Лидер либерал-демократов "отметил высокий уровень руководства городским парламентом, профессиональный депутатский состав и высокую роль фракции ЛДПР, которую представляет и сам председатель думы и абсолютное большинство депутатов". "Надеюсь, что городской парламент Хабаровска и дальше будет плодотворно работать на благо столицы края и его жителей", - сказал он в конце встречи.

В понедельник стало известно о том, что председатель Хабаровской городской думы, руководитель фракции ЛДПР Михаил Сидоров и группа депутатов вышли из партии. Сидоров обосновал это намерением "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР". Позже стало известно, что заявившие о выходе из ЛДПР депутаты городской думы изменили свое решение.

Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24" в среду заверил, что руководство партии относится с пониманием к действиям депутатов и готово пойти им навстречу, "чтобы не было недопонимания, чтобы и дальше у ЛДПР было большинство во всех законодательных органах Хабаровского края".