Путин пообещал позвонить иркутскому губернатору для обсуждения проблем региона

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, что позвонит ему и поможет решить вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Об этом Путин заявил в четверг во время совещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.

Закончив доклад по основному вопросу, Кобзев отметил, что сейчас также есть проблема, не связанная с темой совещания, но "имеющая важное значение для социально-экономического развития самого региона". Губернатор попросил разрешения доложить о ней отдельно в определенное главой государства время.

"Хорошо, я вам позвоню, мы с вами переговорим и решим, как это сделать", - ответил ему президент.