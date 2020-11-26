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Пандемия COVID-19

Путин поправил нижегородского губернатора, назвавшего нынешнее время "тяжелым"

Глеб Никитин выступил с докладом, первой темой которого стала ситуация с коронавирусом в регионе

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает, что имеющиеся проблемы дают основание считать нынешнее время "тяжелым".

На встрече с главой государства, посетившим в четверг город Саров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Путина за приезд в регион в это "тяжелое время".

"Почему тяжелое?" - удивился президент. "Есть проблемы…" - продолжил Путин, однако Никитин завершил фразу за президента: "…но мы с ними справляемся". Глава государства утвердительно кивнул, и встреча продолжилась докладом губернатора, первой темой которого стала ситуация с коронавирусом в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия COVID-19
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