Главу территориального управления острова Русский отстранят за бездействие во время ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока отстранить от должности начальника административно-территориального управления острова Русский за непринятие мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности", - цитирует пресс-служба Кожемяко, который обратился к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Как уточняется в релизе, теперь следить за тем, чтобы люди получали всю необходимую поддержку, будет замглавы Владивостока.

В пятницу на острове по распоряжению главы региона установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива.