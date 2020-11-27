Министр культуры Хакасии ушел в отставку

ТАСС, 27 ноября. Министр культуры Хакасии Леонид Еремин подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Леонид Еремин подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики. Уход с поста министра связан с жизненными и семейными обстоятельствами", - сообщил собеседник агентства. Исполнять обязанности министра будет замминистра Ирина Браим.

Ранее глава региона Валентин Коновалов сообщал журналистам, что в правительстве региона произойдут кадровые изменения. В отставку после критики полпреда президента в СФО Сергея Меняйло ушел министр здравоохранения республики Виктор Шевченко.

52-летний Еремин был назначен на должность министра культуры республики в декабре 2018 года. Это был второй приход Еремина на эту должность. В 2001-2004 годах он уже работал министром и первым заместителем министра культуры.