Генконсул РФ сообщил, что граница России и КНР в Маньчжоули открыта для грузовых перевозок

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Погранпереходы в расположенном на границе с Забайкальским краем городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) продолжают действовать для железнодорожного и автомобильного грузового транспорта. При этом в городе в пятницу объявлено повторное тестирование населения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил по телефону корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Мы только что связывались с местными властями, они подтвердили, что все погранпереходы продолжают действовать", - сказал Ощепков. Вместе с тем, продолжил он, "есть небольшое снижение по автомобильному транспорту, что связано с более тщательными проверками и противоэпидемическими мероприятиями в целом".

С 21 ноября в Маньчжоули выявлено 11 подтвержденных случаев заболевания, также установлен один бессимптомный носитель. За последние сутки новых заболевших не зафиксировано.

Источник вспышки неясен

В среду в Маньчжоули закончилось массовое тестирование, обследовано больше 200 тыс. человек, то есть практически все население. Вместе с тем, как сообщает в пятницу местный штаб по борьбе с эпидемией, с 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск) начнется повторное тестирование всех находящихся на данный момент в Маньчжоули. Как полагают местные власти, это должно помочь определить источник распространения инфекции.

Первыми выявленными заболевшими была супружеская пара. По мнению китайских специалистов, выявленный у них штамм "имеет зарубежное происхождение". На пресс-конференции в четверг глава Центра контроля за инфекционными заболеваниями автономного района Внутренняя Монголия Ван Вэньжуй заявил, что штамм "весьма напоминает распространенный в России", однако к окончательному выводу специалисты не пришли.

Меры в Маньчжоули

Сейчас, как рассказал Ощепков, шесть жилых комплексов в Маньчжоули, где проживают заболевшие, закрыты на карантин. Передвижение по городу возможно только со справкой о состоянии здоровья. Город закрыт для пассажирского сообщения с другими китайскими населенными пунктами, завозится только самое необходимое для осуществления нормальной жизнедеятельности, противоэпидемические средства. Временно закрыты школы и вузы, детские сады, не работают развлекательные заведения. С 24 ноября не ходит общественный транспорт. Введен запрет на собрания и массовые мероприятия.

О городе

Город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия". Из-за пандемии с 9 апреля этого года власти Китая приостановили пассажирское сообщение через пункт пропуска.