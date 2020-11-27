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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря

В этом году она пройдет в формате видеоконференции
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году она пройдет в формате видеоконференции, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

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"29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формат мероприятия на этот раз изменен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. "Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли", - уточняют в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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