Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Такое решение единогласно было принято в пятницу на заседании Совета.

"Прошло время, завершился срок моих полномочий, которыми вы меня наделили в 2019 году. Сегодня в повестке дня снова вопрос о председателе Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказала Матвиенко в начале заседания.

Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев предложил переизбрать Матвиенко председателем Совета МПА СНГ. "Учитывая большой вклад в развитие межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ, от имени делегации парламента Казахстана предлагаем переизбрать Валентину Ивановну Матвиенко на пост председателя Совета МПА СНГ. Искренне убежден, что высокий профессионализм и большой политический опыт позволят Валентине Ивановне продолжить эффективно управлять нашей организацией", - сказал он.

Ашимбаев высоко оценил эффективную деятельность Матвиенко на этом посту. "Сегодня Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и безусловно всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ", - сказал политик. Он также напомнил, что при непосредственном участии Матвиенко решением Генассамблеи ООН был учрежден Международный день парламентаризма.

Представители делегаций разных стран также высказали слова поддержки и благодарности Матвиенко за ее эффективную работу. В итоге делегаты единогласно проголосовали за избрание председателя Совфеда на пост главы Совета МПА СНГ.