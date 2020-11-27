Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Намерение избранного президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что присутствие ОГРВ обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. "Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко", - указала она. При этом дипломат отметила, что благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье уже 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь.

Как указала Захарова, присутствие российских военнослужащих объясняется также необходимостью охраны складов военного имущества. Она называла неуместными попытки создать ажиотаж вокруг этого вопроса. "При наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Порту в 2002 году, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Напомню, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42 железнодорожных состава с боеприпасами и военным имуществом".

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья, однако работу российских миротворцев признает законной.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.