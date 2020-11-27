Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в видеоформате 3 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"3 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в открытии 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно пройдет в формате видеоконференции, - сказала она. - Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности организации в трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, а также кризисные ситуации на пространстве ОБСЕ".

По словам дипломата, один из ключевых вопросов на повестке дня - достижение государствами-участниками консенсуса относительно назначения генерального секретаря ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека.

"К Совету министров иностранных дел ОБСЕ Россия подготовила проект решения о создании неформальной рабочей группы по повышению эффективности этой структуры. Мы рассчитываем на его поддержку. В целом ведется работа над более чем 20 проектами министерских документов", - заключила Захарова.

Совет министров ОДКБ

Лавров 1 декабря будет председательствовать в видеоконференции Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"1 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова в режиме видеоконференции состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. В повестку дня встречи включены вопросы о состоянии и перспективах развития глобальной и региональной безопасности, о различных аспектах деятельности ОДКБ", - сказала она.

Министр также информирует коллег об итогах председательства РФ в ОДКБ и рассмотрит вопросы взаимодействия с ООН, особенно на миротворческом треке, добавила она.

Конференция "Средиземноморье: римский диалог"

Лавров примет участие в формате видеосвязи в международной конференции "Средиземноморье: римский диалог", где расскажет о подходах России к решению проблем в регионе.

"4 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики не посетит Италию, но примет участие в режиме видеосвязи в работе шестой международной конференции "Средиземноморье: римский диалог", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что мероприятие организовано итальянским внешнеполитическим ведомством, Институтом международных политических исследований Италии. "Традиционно принимали участие в этом мероприятии в очном формате, но все меняется, поэтому в этот раз будет видеосвязь", - добавила она.

По ее словам, Лавров в ходе выступления расскажет о том, как Россия видит решение проблем в Средиземноморье, а также в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании.

Переговоры с главой МИД Уругвая

Лавров и глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо проведут 1 декабря в Москве переговоры.

"Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления политического диалога, наращивание торгово-экономического сотрудничества и укрепление культурно-гуманитарных связей", - сказала она.

По словам Захаровой, планируется обмен мнениями по ряду тем международной и региональной повестки. "Особое внимание будет уделено координации взаимодействия на международных площадках в рамках ООН и ее специализированных органов", - указала она.

По ее словам, визит главы МИД - новое свидетельство поступательного развития взаимовыгодных отношений между двумя странами. "Уругвай - наш давний надежный партнер в Латиноамериканском регионе", - напомнила она.