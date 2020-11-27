Захарова призвала все стороны не политизировать гуманитарное досье в Карабахе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха стороны не политизировать гуманитарное досье в этом регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ориентируем все стороны не политизировать гуманитарное досье, безотлагательно приступать к работе, которая весьма востребована в условиях достаточно острой гуманитарной ситуации в регионе. Это явилось бы важным вкладом в части обеспечения сохранности культурных памятников и религиозных святынь, достижения межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в регионе", - сказала она.

Захарова отметила, что в последние дни российские миротворцы в Карабахе продолжали создавать благоприятные условия для возвращения беженцев, вели разминирование и поиск пропавших военнослужащих и тел погибших. Также разворачивался центр гуманитарного реагирования, в деятельности которого участвуют несколько десятков федеральных министерств, ведомств и агентств, прорабатывалось подключение к его работе профильных ведомств Азербайджана и Армении, пошли первые партии гуманитарных грузов.

"По линии Министерства иностранных дел России мобилизовали международную поддержку в рамках ОБСЕ, других стран - сопредседателей Минской группы, а также профильных ооновских организаций. Уже активно функционирует Международный комитет Красного Креста, работаем мы также с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН, ВОЗ", - указала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в ходе визита межведомственной делегации РФ в Ереван и Баку "акцентированно проговаривались вопросы оказания гуманитарной помощи", создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха. "Мы рассчитываем, что реализуемые РФ как вместе с Азербайджаном и Арменией, так и с заинтересованными зарубежными партнерами и структурами комплексные мероприятия будут содействовать миру и безопасности на Южном Кавказе", - резюмировала официальный представитель МИД.

Реализация договоренностей

Обстановка в Нагорном Карабахе продолжает стабилизироваться, в последнюю неделю там не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и провокаций в отношении российского миротворческого контингента, заявила Захарова.

"В течение недели обстановка там продолжала стабилизироваться. Нарушений режима прекращения огня не отмечено, равно как и провокаций в отношении российского миротворческого контингента. Удается без каких-либо серьезных инцидентов обеспечить реализацию трехстороннего заявления от 9 ноября текущего года. Указанные позитивные тенденции являются весомым доказательством правильности той линии, которая утверждена лидерами Азербайджана, Армении и России и в настоящее время полновесно реализуется сторонами на практике", - сказала она.

Захарова также отметила, что подобный настрой преобладает и среди тех иностранных партнеров России, "которые не мыслят категориями геополитики с точки зрения игр с нулевой суммой".

Официальный представитель МИД подчеркнула, что весь комплекс вопросов, вытекающий из заявления лидеров трех стран от 9 ноября, остается в фокусе внимания российского руководства. Ведутся активные контакты со всеми вовлеченными сторонами по вопросам дальнейшего урегулирования ситуации в Карабахе и модальности работы российских миротворцев.