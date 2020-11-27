Захарова: санкции США против компаний РФ обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новые односторонние санкции США против трех российских компаний являются недружественным по отношению к России шагом. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, [а] об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам", - сказала дипломат.

Российским коммерческим структурам, которые попали под санкции, продолжила Захарова, теперь запрещается закупать в США средства, связанные с оборонной сферой, получать помощь и контракты от американского правительства. При этом, добавила она, Вашингтон не привел какие-либо факты и доказательства в обоснование своих действий.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что под рестрикции попал в том числе завод "Элекон" в Казани. "Это преемник Казанского завода радиокомпонентов. В свое время он самым активным образом участвовал в знаменитом проекте "Союз - Аполлон", - пояснила она. - Без произведенного на этом предприятии оборудования не случилось бы знаменитого рукопожатия в космосе. Оно стало истинным символом сотрудничества наших стран в космическом пространстве".

Что касается отказа в предоставлении помощи попавшим под санкции организациям, Захарова заявила: "Давайте честно скажем, наши организации ее никогда не просили. Я уверена, просить не собирались".

Госдепартамент США во вторник разместил уведомление о том, что три российские компании попали под односторонние рестрикции. "Авиазапчасть", акционерное общество "Элекон" и компания Nilco Group, по версии Вашингтона, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

США и Израиль

Недавнее посещение государственным секретарем США Майклом Помпео израильского поселения на Западном берегу реки Иордан противоречит принципам ближневосточного урегулирования, заявила Захарова.

По ее словам, США продемонстрировали тем самым "откровенно пренебрежительное отношение к общепризнанным международно-правовым принципам ближневосточного регулирования".

"Попытки американской администрации придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям противоречат Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности ООН, в частности зафиксированному в этих документах ключевому положению о недопустимости захвата территорий путем войны, - отметила дипломат. - Играя на опережение прямых палестино-израильских переговоров по вопросам окончательного статуса, Вашингтон стремится явочным порядком обеспечить возникновение так называемых необратимых реалий на земле".

Официальный представитель дипведомства подтвердила принципиальную позицию РФ относительно незаконности строительства Израилем поселений на землях, захваченных в 1967 году. "Исходим из того, что подобная практика препятствует усилиям по перезапуску переговорного процесса, направленного на установление справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Ближневосточном регионе", - подчеркнула Захарова.