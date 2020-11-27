Песков заявил, что Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Азербайджана и Армении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин находится в интенсивных контактах по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Пашиняна о состоявшихся у армянского премьера двух телефонных разговорах с Путиным.

"Мы даем официальные сообщения далеко не о всех международных телефонных разговорах президента", - заметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что, как отмечал сам Путин, "в это время, в процессе карабахского урегулирования, он (Путин) находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана".