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Пандемия COVID-19

Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски

Были приняты все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией во время поездки президента, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией во время поездки президента России Владимира Путина в четверг в Саров были приняты. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя, почему во время мероприятий их участники не соблюдали социальную дистанцию, были без масок и здоровались за руки.

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Это обусловлено "тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента", сказал представитель Кремля. При этом он отказался уточнять, о какие именно меры принимались.

Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что "безусловно, пример - это важно". "Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое безконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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