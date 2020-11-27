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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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Песков рассказал о формате пресс-конференции Путина

Задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане, уточнил пресс-секретарь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в декабре будет дополнена "элементами прямой линии", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане, уточнил он.

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Песков напомнил, что 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция главы государства.

"В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии, - отметил представитель Кремля. - Будут, как и обещал президент, волонтеры ОНФ обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать президенту посредством приложения "Москва - Путину".

Песков ожидает, что пресс-конференция будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием. 

"Точно [длительность] определить нельзя, но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные точки [сбора журналистов в регионах], точку в Центре международной торговли, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, конечно, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию", - сказал представитель Кремля.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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