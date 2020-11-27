Путин не созванивался с губернатором Иркутской области

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выполнит обещание созвониться с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, но пока такой возможности еще не было, рассказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг во время совещания о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области к Путину обратился Кобзев. Он сообщил о проблеме, не связанной с темой совещания, но имеющий важное значение для социально-экономического развития региона. Губернатор попросил разрешения доложить о проблеме отдельно. Президент заверил, что позвонит Кобзеву.

Отвечая на вопрос, состоялся ли уже этот телефонный разговор, представитель Кремля удивился: "Как вы думаете, он когда мог состояться? Ночью?" Путин проводил совещание по видеосвязи, находясь с Сарове, рабочая поездка продолжалась до позднего вечера. "Это [просьба Кобзева] было вчера уже совсем поздно", - отметил Песков.

"[Разговор] еще не состоялся, но президент сказал, что он обязательно созвонится [с Кобзевым]", - подчеркнул представитель Кремля.