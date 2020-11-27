Захарова: разработка нового контроля над вооружениями в Европе несовместима с курсом НАТО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Заявления со стороны Германии о необходимости работы по модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе несовместимы с деятельностью НАТО, нарушающей Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Мы внимательно проанализировали его [Мааса] заявление, в котором отмечается необходимость всеобъемлющей модернизации существующего контроля над вооружениями в Европе. Нельзя не согласиться с тем, что прежний режим, который опирался на Договор об обычных вооруженных силах в Европе, безнадежно устарел. Поэтому постановка вопроса о его обновлении вполне логична", - отметила Захарова.

Тем не менее она указала на двусмысленность и непоследовательность правительства ФРГ по вопросам безопасности в Европе, поскольку одновременно с призывами к обновлению контроля над вооружениями Германия продолжает "активное участие в вызывающей и крайне дестабилизирующей практике так называемых совместных ядерных миссий НАТО". "В условиях продолжения столь одиозной практики на базе сохранения и модернизации ядерного оружия в Европе, в том числе на территории ФРГ, серьезного разговора о путях повышения уровня безопасности на европейском пространстве не получится", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Так, по ее словам, совместные ядерные миссии НАТО предполагают задействование неядерных государств в планировании применения ядерных боеприпасов и привлечения к отработке соответствующих навыков, что "является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Дальнейшее совершенствование мер укрепления доверия и безопасности, разработка нового контроля над обычными вооружениями были бы возможны только в случае создания благоприятных условий, прежде всего отказа стран Запада от политики так называемого сдерживания России", - указала Захарова. Россия в этой связи предлагает сосредоточиться на выполнении уже имеющихся мер по укреплению доверия и безопасности, а также на конкретных шагах по деэскалации и снижению военной активности вдоль границ России и НАТО. Кроме этого, требуется восстановить диалог по линии военных ведомств.

При этом Москва считает необходимым вести работу по деэскалации военно-политической обстановки как в форме Россия - НАТО, так и в рамках структурированного диалога по вызовам безопасности в регионе ОБСЕ. "Россия настроена на серьезную работу на этом направлении, однако, к сожалению, опять же наши западные коллеги пока не спешат переходить от слов к делу, непосредственно к такому диалогу", - подчеркнула Захарова.