Захарова считает, что США хотят прикрыть реальных виновников химических провокаций

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. США и их европейские союзники своими обвинениями в адрес России и давлением на сирийское руководство пытаются вывести из-под удара истинных заказчиков и исполнителей химических провокаций. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США призывают своих союзников продолжать давление на сирийское руководство и, как они говорят, послать сильный сигнал России и Сирии на предстоящей сессии конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Задача ясная: любыми способами вывести из-под удара истинных заказчиков и организаторов всех этих химических провокаций", - сказала она.

Дипломат отметила, что спонсируемые извне сирийские боевики благодаря своим евроатлантическим партнерам и покровителям получили солидные навыки в химическом терроризме. "Как такой подход скажется на безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами США и их союзников, преследующих собственные геополитические цели, видимо, не волнует", - добавила она.

Подрыв работы ОЗХО

Захарова напомнила, что на сегодняшний день США остаются единственной страной - участницей КЗХО, которая все еще не полностью завершила уничтожение объявленного химического арсенала. "Имея весьма внушительный материально-финансовый и технологический потенциал, американская сторона все же не спешит избавляться от запасов этого вида оружия массового уничтожения", - отметила она.

"Как показала история вокруг российского блогера Навального, многие союзники США, в частности в Европе, в полной мере обладают знаниями и технологиями по синтезу и производству "Новичков". В этом контексте обвинения России в наличии, как они говорят, государственной программы по химоружию и подрыве норм КЗХО выглядят как нечистоплотные попытки найти некие формальные основания для абсолютно циничного и уже ставшего привычным для США и их союзников противодействия России в форме санкционного давления", - информировала Захарова.

Как указала представитель МИД РФ, США и их союзники целенаправленно вовлекают в свою геополитическую игру ОЗХО. "Ее репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии. Это не просто уничтожило ее авторитет, это в принципе поставило вопрос о ее будущем", - напомнила она.

По словам Захаровой, западные страны устроили произвол в ОЗХО, продавливая противоречащие конвенции решения ее руководящих органов. Фактическое подчинение Технического секретариата организации исключительно собственным интересам - то, что реально подрывает работу ОЗХО, подчеркнула дипломат.