Захарова: тема погибших в Катыни поляков исчерпана в политических отношениях с Варшавой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия считает тему "катынского вопроса" исчерпанной на политическом уровне коммуникации с Польшей. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы считаем тему, которую вы обозначили, речь идет о погибших в Катыни поляках, в политических, подчеркиваю, в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне, этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты-историки из России и Польши", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия искренне борется с переписыванием истории и выступает за бережное отношение к самым чувствительным темам, чего нельзя сказать о Польше, "агрессивно реализующей свою альтернативную историческую политику". "Варшава проводит откровенно конфронтационную линию, она сопровождается многочисленными актами вандализма, направленного против мемориалов красноармейцам-освободителям. В рамках так называемой войны, объявленной советским памятникам, польские власти, к сожалению, дошли уже до того, что покушаются на места захоронений. Конечно, в такой ситуации никакой политический диалог на исторические темы с польской стороной не просто невозможен, он аморален", - добавила дипломат.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) провело конференцию под Тверью, посвященную российско-польским отношениям. По словам директора департамента науки и образования РВИО Юрия Никифорова, главным результатом дискуссии стало понимание, что у российской общественности крайне недостаточно знаний о результатах польских археологических исследований, которые были проведены в свое время в Медном. Согласно принятой на конференции резолюции, было решено продолжать исследование, привлекая польских специалистов.

В свою очередь, посольство Польши в Москве опубликовало заявление, в котором диппредставительство отметило, что во время этой конференции якобы прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся "катынского вопроса".