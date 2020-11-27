Захарова заявила, что Россию не пригласили участвовать в конференции по защите СМИ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия не была приглашена для участия во второй глобальной конференции по защите СМИ, которая прошла в онлайн-формате 16 ноября под председательством Канады и Ботсваны. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В прошлом году, отметила она, Москва получила официальное приглашение принять участие в первой глобальной конференции, однако Британия не выдала визы российским дипломатам. "Были даже кадры, как средства массовой информации [РФ] не были допущены на это мероприятие, - указала она. - В этот раз нашу страну просто не пригласили. Нас постоянно отсекают от подобных мероприятий".

Захарова обратила внимание на то, что, по словам организаторов, цель конференции заключалась в противостоянии "попыткам заглушить голоса независимых журналистов". "Но ведущие западные государства, собственно говоря, те, которые и проявляли инициативу на этом направлении - Британия, США, Франция, ФРГ, - в первую очередь и нарушают эти самые права и делают это на системной основе, - подчеркнула дипломат. - Так, тема [основателя организации WikiLeaks Джулиана] Ассанжа не стала основной на этой конференции. Ну нет человека, нет проблемы, нечего и обсуждать".

По ее словам, конференция прошла в "режиме клуба для избранных". "Это абсолютное безобразие: устраивать конференцию по свободе слова, не давая слова другим странам, которые имеют на это право. Будем постоянно привлекать внимание к конъюнктурной сути подобных мероприятий", - заключила Захарова.