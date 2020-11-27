МИД РФ: преступления ВС Австралии требуют переоценки "основанного на правилах порядка"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Военные преступления, совершенные военнослужащими армии Австралии на территории Афганистана, побуждают к переоценке приверженности Канберры концепции мирового порядка, основанного на правилах. Такое мнение высказала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 19 ноября в Австралии был обнародован доклад судьи штата Новый Южный Уэльс Пола Бреретона, в котором рассматриваются случаи правонарушений австралийских спецназовцев во время войны в Афганистане.

"В более широком плане массовые, системные, тяжкие преступления, которые совершались на протяжении многих лет бойцами элитных австралийских подразделений в отношении жителей Афганистана заставляют по новому оценить смысл неустанно провозглашаемой приверженности официальной Канберры мировому порядку, основанному на правилах. Что же это за правила такие?" - сказала она.

При этом есть основания полагать, что расследование ведется не по всем преступлениям, отметила Захарова. Дипломат обратила внимание на сообщение австралийской вещательной корпорации ABC, согласно которому в официальный перечень убийств не включены еще 2 убийства 14-летних афганских подростков. По данным ABC, подростки были задержаны патрулем специальной авиадесантной службой Австралии по подозрению в связях с движением талибов, а затем зарезаны. "Подобные обстоятельства заставляют усомниться в подлинной готовности властей Австралии привлечь к ответственности всех военнослужащих, виновных в преступлениях, а также в серьезности заявленных намерений командования вооруженных сил реформировать подразделение армейского спецназа", - указала официальный представитель МИД РФ.

В докладе судьи, в частности, сообщается об убийствах и жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны австралийских военных. В документе содержатся обвинения в 39 убийствах и как минимум в двух случаях неоправданно жестокого обращения, выдвинутые против 25 действующих и бывших служащих Минобороны, причем указано, что ни одно из правонарушений не было "совершено в условиях боя или активных военных действий", а жертвы не были солдатами.

Командующий вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана за преступления, совершенные австралийскими военнослужащими на территории этого государства, и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут "значительные оперативные и организационные изменения". Воинские части и подразделения, отмеченные в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении служащих командование примет "решение в индивидуальном порядке". Награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, будут аннулированы.