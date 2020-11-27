Захарова: Москва глубоко сожалеет в связи со сносом пьедестала памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает демонтаж в Праге пьедестала памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу как стремление стереть из памяти чехов одну из важнейших страниц в их истории. Об этом в пятницу заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко сожалеем, что 20 ноября в Праге [был] демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Коневу, - сказала дипломат. - Мы расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть в памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно".

Захарова отметила, что действия Праги являются нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который, в частности, предусматривает обязательства по сохранению воинских памятников. "Призываем чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе в военно-мемориальной сфере. Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества", - подчеркнула она.

20 ноября по распоряжению муниципальных властей был снесен пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 с 1980 года стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Сам монумент был снят с пьедестала 3 апреля этого года, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги.