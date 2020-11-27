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Путин обсудил с Совбезом борьбу с киберпреступлениями

Этот вопрос стал основной темой совещания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Повышение эффективности борьбы с преступлениями в киберпространстве стало основной темой совещания, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВайно, Антон Эдуардович
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