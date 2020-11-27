МО РФ: заявления Минобороны Германии о России не способствуют безопасности в Европе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Заявление главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией "с позиции силы" не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе", - сказал он.

Конашенков напомнил, что несколько дней назад глава Минобороны ФРГ, выступая в Бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". По словам представителя военного ведомства, Минобороны не торопилось с ответом в надежде, что "здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам". Однако этого не произошло, подчеркнул Конашенков.

"Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда", - отметил представитель военного ведомства.

Конашенков также обратил внимание Крамп-Карренбауэр на то, что подобная ее заявлению позиция в XX веке "уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа".

Ранее глава оборонного ведомства ФРГ Крамп-Карренбауэр выступила в Бундестаге, призвав вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы", отметив, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".