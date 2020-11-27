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Россия выдала Белоруссии пятерых разыскиваемых лиц

Их обвиняют в совершении преступлений против собственности и правосудия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия выдала Белоруссии пятерых обвиняемых в совершении преступлений против собственности и правосудия. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура РФ по запросам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь приняла решение о выдаче для уголовного преследования пяти разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Все они были объявлены в розыск, их местонахождения было установлено на территории России, в связи с этим Генеральная прокуратура Белоруссии направила запросы о выдаче, которые были удовлетворены.

В сопровождении спецконвоя обвиняемые будут доставлены на территорию Республики Беларусь.

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