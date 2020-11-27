Борисов: РФ рассматривает Ирак в качестве одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов и министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Мухаммед Хусейн в доме правительства РФ провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых - проекты в сфере энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства и другие. Борисов подтвердил, что Ирак по-прежнему рассматривается Россией в качестве одного из ключевых партнеров в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

При этом Борисов отметил снижение уровня товарооборота между Россией и Ираком. "Отмечая определенное снижение уровня товарооборота между Россией и Ираком, российский вице-премьер призвал своих иракских коллег приложить все усилия для наращивания взаимных поставок по самой широкой номенклатуре товаров, а также придать новый импульс перспективным проектам двустороннего сотрудничества в различны сферах", - сказали в аппарате вице-премьера РФ.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов является сопредседателем Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны, иракскую часть возглавляет заместитель премьер-министра по международным делам, министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн. Следующее заседание Межправкомиссии запланировано на начало следующего года, ориентировочно февраль - март.