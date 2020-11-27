В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Предлагается установить запрет на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Автор законопроекта Елена Ямпольская ранее заявляла, что о подготовке такой инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов. Депутат рассказала, как "с удивлением отметила, что, в отличие от нацистской символики (к которой портреты не относятся), использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются". Она уточнила, что инициатива направлена на запрет любой публичной демонстрации изображений военных преступников, а не только их использования в качестве принта на одежде.

"В магазинах и на различных сайтах в сети "Интернет" реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны. Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

В пакет с этим законопроектом входит сопутствующий, устанавливающий административные штрафы за демонстрацию изображений военных преступников. Этот документ еще не внесен в Госдуму, ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности его не поддержала.