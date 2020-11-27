Косачев: политическая напряженность между Ереваном и Баку уходит в прошлое

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Представители национальных парламентских делегаций Армении и Азербайджана не поднимали в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ тему нагорнокарабахского конфликта, что может говорить о том, что существовавшая многие годы политическая напряженность между этими странами постепенно уходит в прошлое. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В прямом эфире данная тема [конфликта в Нагорном Карабахе] не прозвучала. Естественно, [в работе МПА СНГ] принимали участие представители обоих национальных парламентов, обошлось без каких-то взаимных упреков. А это означает, что та политическая напряженность, которая существовала в отношениях двух государств многие годы и которая, естественно, переносилась и сюда (на парламентскую площадку МПА СНГ), сейчас все-таки, наверное, потихонечку уходит в прошлое", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ" по итогам пленарного заседании МПА СНГ.

Он выразил надежду на то, что не ошибается в своем прогнозе.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.