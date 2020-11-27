Володин обсудил со спикерами парламентов стран ОДКБ борьбу с терроризмом и кибервызовами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии заседания Парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности (ПА ОДКБ), запланированного на 30 ноября, обсудил со спикерами парламентов стран - членов организации вопросы противодействия терроризму, экстремизму, кибервызовам, а также гармонизации национальных законодательств.

"Председатель Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин обсудил с председателями парламентов стран ОДКБ подготовку заседания Парламентской ассамблеи, которое состоится 30 ноября. В ходе разговора спикеры обсудили вопросы гармонизации национальных законодательств государств - членов ОДКБ, вопросы законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты информации, противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности, противодействия кибервызовам и угрозам", - говорится на сайте Госдумы.

В 2020 году в ОДКБ председательствует Российская Федерация. Совместное заседание Совета и пленарное заседание ПА ОДКБ пройдут в формате видео-конференц-связи.