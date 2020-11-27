Представители России и Грузии обсудили перспективы возобновления авиасообщения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сенатор Российской Федерации Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили в пятницу в формате видеоконференции перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами.

"Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для российских граждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией", - говорится в сообщении МИД РФ.

Представители России и Грузии также обсудили возможности в сфере транспорта и экономики. Карасин в ходе беседы также выразил надежду на то, что победившие на парламентских выборах в Грузии политические силы будут содействовать нормализации двусторонних отношений.

Как отметили в министерстве, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду практических вопросов двусторонних отношений. "Подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года. Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений", - говорится в сообщении МИД РФ.