Правкомиссия одобрила уголовное наказание за повторное нарушение законов об иноагентах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала поправки об уголовной ответственности за последовательное уклонение от предоставления физлицами или общественными организациями документов, необходимых для решения вопроса об их включении в реестр иноагентов, либо за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов. Инициатива разработана главами комиссий Госдумы и Совфеда по невмешательству Василием Пискаревым и Андреем Климовым.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть в распоряжении ТАСС).

Как отмечается в документе, поправки предложены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. "Законопроект устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых при решении вопроса о включении в соответствующий реестр общественных объединений, функционирующих без приобретения статуса юридического лица и получающих денежные средства и (или) иное имущество из иностранных источников, либо не выполняющих обязанности по представлению заявления о включении в соответствующий список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", - указано в проекте отзыва.

Наряду с этим, законопроект вводит уголовную ответственность за "нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского юридического лица, выступающего в этом качестве, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, требований, установленных законодательством РФ, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния".

Законопроект еще не внесен в Госдуму. Как сообщал ранее Пискарев, злостных нарушителей-иноагентов предлагается сначала "наказать рублем", введя для них административные штрафы. В случае, если они продолжат нарушать законодательство, предусматривается привлечение к уголовной ответственности, пояснил он, уточнив, что в ряде случаев максимальное наказание может составить до 5 лет лишения свободы.