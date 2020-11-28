Новый состав избирательной комиссии в Хабаровском крае сформируют в апреле

ТАСС, 28 ноября. Новый состав и избирательной комиссии Хабаровского края будет сформирован в апреле 2021 года. Решение было озвучено на совете политических партий при губернаторе края, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"В следующем году пройдут 18 избирательных кампаний, наиболее важными из которых являются выборы губернатора края, депутатов Государственной Думы, а также довыборы в региональный парламент по Советско-Гаванскому округу. В апреле будущего года будет формироваться новый состав избирательной комиссии Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече прозвучало предложение о подписании соглашения "За честные выборы", которое должно закрепить намерение партий вести честную предвыборную борьбу.

"Народ внимательно следит за политическими событиями как внутри региона, так и за его пределами, а также за деятельностью партий. Как руководитель региона заявляю, что правительство края сделает все возможное для обеспечения, во-первых, открытости, во-вторых, конкурентности и, в-третьих, легитимности избирательного процесса", - цитирует пресс-служба Михаила Дегтярева.