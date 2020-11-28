Россия и Казахстан утвердили проекты документов по отдельным участкам границы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Представители России и Казахстана на 104-м заседании Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки границы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"23-27 ноября в Самаре состоялось 104-е заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии. Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, уточнили планы работ на предстоящий год", - указали в министерстве.

В МИД РФ добавили, что следующее заседания комиссии состоится в феврале 2021 года.

Совместная комиссия по демаркации российско-казахстанской государственной границы начала работу в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на границе. Процесс демаркации совместной государственной границы продолжается. Госграница между РФ и Казахстаном составляет порядка 7,5 тыс. км.