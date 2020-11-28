Оглашение послания Путина Федеральному собранию может состояться в начале 2021 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца текущего года не планируется, оно, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году его не будет до конца года, по крайней мере пока не планировалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках оглашения послания. Пресс-секретарь заметил, что "нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года, это можно сделать в начале следующего".

"Поэтому я бы, скорее, ориентировался на начало следующего [года], как это было в предыдущие несколько лет", - добавил Песков.

Послание президента Федеральному собранию РФ - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. В России практику подобных обращений к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации ввел президент Борис Ельцин: в 1991-1999 годы он выступал перед парламентом шесть раз (впервые - 24 февраля 1994 года). Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию РФ 16 раз (впервые - 8 июля 2000 года), Дмитрий Медведев - четыре раза (впервые - 5 ноября 2008 года).

Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами. Несмотря на то что послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.

Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.